Mourinho | “La storia non gioca” e Dybala ha trenta minuti nelle gambe

Leggi su oasport

(Di martedì 30 maggio 2023) Josècarico ma anche lucido quello che si è presentato alla conferenza stampa prima della finale di Europa League contro il Siviglia che si terrà domani, alla “Puskas Arena” di Budapest, con inizio alle ore 21.00. La prima cosa che dice è una nota di orgoglio, da far diffondere soprattutto per la sua squadra: “Meritiamo di essere qui, abbiamo lavorato per arrivare arci questo titolo”. L’analisi si sposta subito sulla differenza tra la Roma, che solo con lui è tornata in finale di una competizione europea dopo tanti anni e il Siviglia che invece ha vinto sei Coppa UEFA/Europa League dal 2006 al 2020. Mou tiene a precisare però che: “lanon, l’allenatore del Siviglia dice che è favorito perché è abituato, io non la penso così. Per i nostri tifosi essere qui è storico, per loro no, ma quando la ...