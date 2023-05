Mourinho | la diretta | ' Roma per la storia Il mio futuro? L' ho detto a'

...Europa League tra Roma e Siviglia e Joséè atteso dall'ultima conferenza stampa pre partita del torneo. Con lui anche Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini . Segui le loro parole in...... affronterà la Roma di Jose, allenatore che in Europa, dopo aver raggiunto l'atto ... Nella fase a eliminazione, i giallorossi hanno collezionato sette No Goal su otto partite, mentre ...Sette Under 2.5 consecutivi in otto gare a eliminazioneper la Roma che - come il Siviglia -... Joséspera di ritrovare Paulo Dybala, capocannoniere europeo del club, in pole tra i ...

LIVE TMW - Roma, Mourinho: "Dybala ha 30 minuti. Futuro Zero contatti con altri club" TUTTO mercato WEB

"Sono contento di giocare questa finale e di giocarla contro la Roma. Mourinho è un allenatore top". Così il dirigente del ...José Luis Mendilibar ha presentato in conferenza stampa e in un’intervista alla UEFA la finale di Europa League che il suo Siviglia giocherà ...