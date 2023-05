Mou sul futuro | «Ai miei capitani ho detto la verità Non ve lo diranno»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 maggio 2023) A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della finale di Europa League, José Mourinho sta parlando in conferenza stampaper presentare ai giornalisti presenti la sfida contro il Siviglia. Insieme allo Special One anche due dei calciatori più rappresentativi della squadra: Pellegrini e Mancini. Sul percorso europeo della Roma «È stato un viaggio lungo, diverso da quello del nostro avversario, perchè loro vengono dalla Champions. Noi abbiamo fatto 14 partite e senza dubbio meritiamo. Già dalla settimana scorsa lo dicevamo e adesso sta arrivando l’ora» Sulla pressione «Negli ultimi due mesi non abbiamo tanto tempo per lavorare, ma abbiamo solo avuto per recuperare. La storia non gioca, il mio collega Mendilibar la opensa diversamente, lo sono favoriti per la storia che hanno in questa coppa. Noi siamo qui perchè ce lo siamo meritato anche se nno abbiamo l’esperienza che hanno ...