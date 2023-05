Mou | re di Coppe | tutti i titoli europei di José negli ultimi 20 anni

Sono cinque i titoli europei conquistati da Mourinho dal 2003 ad oggi: il portoghese ha vinto tutte le finali giocate finora. Ecco i suoi ...Lo sanno tutti che è un allenatore molto speciale, una persona che tratta allo stesso modo ... Spero che la Roma vinca' Squadre italiane nelle, chi ci va Ecco tutte le combinazioni PROMO ...Spero che la Roma vinca'tra la finale e il futuro: e se quella di Budapest fosse la sua ultima con la Roma Squadre italiane nelle, chi ci va Ecco tutte le combinazioni PROMO FLASH: segui ...

La "rivelazione religiosa" di Mourinho, il Re di Coppe Goal Italia

Domani la sfida con il Siviglia, l’argentino lavora con la squadra nella rifinitura. Il tecnico: “Ho vinto tante coppe La storia non fa vincere le partite” ...L'ex capitano nerazzurro sarà telecronista Sky in tutte le tre gare delle italiane: "In queste partite contano gruppo e Dna. Giallorossi e ...