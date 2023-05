Mostra filorussa nei locali del Municipio Pd a Roma | la Resistenza è con la Z dei carri armati di Mosca

(Di martedì 30 maggio 2023) È bufera politica e squassa il centrosinistra lache si è tenuta nel cuore di San Lorenzo, ilcapitolino a guida Pd. Come ricostruisce oggi Repubblica sulle pagine della cronaca di, è un pasticcio imbarazzante, che riporta il Pd ai tempi del Pci di Togliatti, cona fare da padrino ingrombrante e imbarazzante. Lad’arteè stata ribattezzata “”. Con la “Z” in bellanella locandina che rimanda alla lettera dipinta suidelle forze armate diimpiegate in guerra contro l’Ucraina. Unaospitata alla Casa della Partecipazione, nel rosso quartiere San Lorenzo. Una ...

