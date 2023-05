Mosca | ' colpito un sistema missilistico Patriot a Kiev'

Il ministro della Difesa di, Sergey Shoigu, sostiene che l'esercito russo abbia"nei giorni scorsi" a Kiev un sistema missilistico antiaereo americano Patriot: la notizia, riportata dall'agenzia di stampa statale ...Un altro edificio in via Atlasov 11, nel quartiere residenziale della Nuova, ha avuto la facciata e infrante le finestre.anche un palazzo della via Leninsky, forse dopo che un drone è ......droni a, sono stati colpiti due edifici residenziali e non ci sono state vittime: lo ha riferito un rappresentante dei servizi di emergenza all'agenzia russa Ria Novosti. 'Il drone hai ...

Raid di droni su Mosca, colpiti due edifici: "Terrorismo", per la Russia. Attacchi su Kiev, un morto - Scholz: "Incrollabile sostegno all'Ucraina". Zelensky: "Grazie per il pacchetto da 3 miliardi"

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, è intervenuto pubblicamente dopo che alcuni droni hanno preso di mira la capitale Mosca.Le incursioni sulla capitale costringono la Russia a rivedere le difese aeree. Il gen. Rossi: "Paradossale e illogico che Mosca parli di ...