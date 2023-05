Morto l’architetto Paolo Portoghesi | aveva 92 anni

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. – (Adnkronos) –questa mattina nella sua casa di Calcata (Viterbo) all’età di 92. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie,Giovanna Massobrio, all’Adnkronos. Docente universitario e progettista di fama internazionale,è stato il principale esponente del Postmodernismo in Italia. L’attività disi è svolta parallelamente sui versanti della ricerca storica e della progettazione architettonica, puntando alla reintegrazione della memoria collettiva nella tradizione dell’architettura moderna. Tra le sue opere più note figurano la Moschea e il Centro culturale islamico a Roma (1984-95) e il quartiere Rinascimento nel Parco Talenti a Roma (2001).Nato a ...

