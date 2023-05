Morgan a X Factor 2023? L’indiscrezione sul ritorno in giuria con Fedez

Leggi su open.online

(Di martedì 30 maggio 2023) Sta per partire la nuova edizione di X. Domenica 11 giugno all’Allianz Cloud di Milano iniziano le audizioni per il talent show. E – come anticipa Davide Maggio – ci sono novità sul quartetto che dovrà giudicare gli aspiranti cantanti. Confermati dalla scorsa edizione Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, così come. Quarto giudice saràche sostituirà Rkomi. Confermate quindi le indiscrezioni delle scorse settimane che vedevano ildell’artista per l’ottava volta nel programma.torna quindi nel programma da cui andò via nel 2014 tra le polemiche. Alla conduzione del programma resta Francesca Michielin, che ha firmato per un incarico di due anni (ilè il secondo). I casting lungo tutto lo stivale andranno in onda su Sky Uno a partire da questo autunno. ...