Mondiali Under 20 | poker Stati Uniti sulla Nuova Zelanda | conquistati i quarti di finale

(Di martedì 30 maggio 2023)degli, conquistato il passaggio aididei20. La formazione di Varas si porta in vantaggio già al quattordicesimo minuto di gioco, con la rete messa a segno da Wolff. L’attaccante ha controllato bene il passaggio di Diego Luna ed è riuscito a segnare con un gran tiro dalla distanza. Il raddoppio arriva poi al 61esimo: Cowell riceve un bellissimo passaggio in area e tenendo il pallone basso insacca all’angolino di destra. Sularrivano altre due reti, è Justin Che a firmare unarete al 75?: il difensore si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, un rimpallo favorevole gli permette di calciare bene in ...

La partita Inghilterra - Italia di Mercoledì 31 maggio 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale di20 BUENOS AIRES - Mercoledì 31 maggio 2023, alle 23 (ore italiane), allo Stadio 'Malvinas Argentina' di Buenos Aires, l' Italia U20 scenderà in campo contro i pari età dell'......20 è atterrata a Buenos Aires. Nel pomeriggio sosterrà l'ultimo allenamento per preparare il big match di mercoledì contro l'Inghilterra, valevole per gli ottavi di finale deidi ...Inghilterra U2o - Italia U20 1 (ore 23) Gara valida per gli ottavi di finale dei20. L' avversaria dell'Italia sarà l'Inghilterra. I tre leoni hanno pareggiato (0 - 0) contro l'Iraq ...

Il Mondiale Under 20 potrebbe aver già regalato il gol più bello dell'anno: spettacolo durante Ecuador-Slovacchia.