Mondiali di Taekwondo | Vito Dell’Aquila eliminato ai quarti di finale

(Di martedì 30 maggio 2023) Baku – Si ferma aidiil cammino del campione olimpiconella categoria -58 kg aidiin corso alla Crystal Hall di Baku.aveva debuttato con un successo ai 32esimi diper 2-0 (10-4, 10-6) su Mahdi Khavari, rappresentante del Team dei Rifugiati, per poi imporsi ai 16esimi sull’iraniano Alireza Hosseinpour in due round con i parziali di 11-9 e 4-2. Nella sessione pomeridiana il 23enne olimpionico di Mesagne aveva battuto l’ungherese Omar Gergely Salim in due riprese per 10-2 e 7-7, poi però neiha perso contro il giordano Mahmoud Altaryreh, per 16-4 nel primo round e ritirandosi a meno di un minuto dal termine del secondo mentre si ...

LIVE Taekwondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia punta sul campione in carica Vito Dell'Aquila OA Sport

