Mondiale femminile | Abodi | «Al lavoro con Spagna e Francia per i diritti televisivi»

(Di martedì 30 maggio 2023) Le parole di Andrea, Ministro dello Sport, sulla questione deitv delin Australia e Nuova Zelanda Dopo la polemica sollevata da Infantino sulle mancate offerte deitv per il, è arrivata la risposta del Ministro dello Sport, Andrea. Di seguito le sue parole. «Mondiali di calcio: ho incontrato la scorsa settimana i colleghi francese e spagnolo. Obiettivo: coordinare un’azione comune verso le nostre TV e FIFA per rendere televisibili anche in Italia le nostre Azzurre».

... il secondo tumore più comune nella popolazione. I risultati delle ricerche condotte dal professor zur Hausen, accolte inizialmente con un certo scetticismo, hanno contribuito ...... come dimostra anche il post di complimenti fatto alla Roma per la vittoria dello scudetto, è molto vicino a un movimento in crescita e per questo, anche lui, si chiede come mai il...Basket: la canturina Bea Del Pero pronta per i Mondiali 3contro3 in Austria La nazionale italiana di basket3×3 Open è ormai prossima al debutto al campionatoche si ...

Totti e il Mondiale femminile: "Sostegno alle giocatrici, devono andare in tv" Corriere dello Sport

Mai. Ogni partita è un terno al lotto. La lealtà sportiva è la parola d’ordine del femminile. E lo è ancora di più nel torneo cadetto ancorato, normativamente parlando, al mondo del dilettantismo. Per ...Quindi proponiamo la mitologi al femminile. E' un po' un'evoluzione naturale del nostro ... E al Roma Bar Show Pallini, conosciuta in tutto il mondo per il Limoncello e il Mistrà, ha portato anche ...