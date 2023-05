«Mister chi?» | la gaffe al telefono di Baschirotto del Lecce quando Mancini lo convoca in Nazionale

Leggi su open.online

(Di martedì 30 maggio 2023) La salvezza del suo, che giocherà anche la prossima stagione in Serie A, potrebbe non essere la notizia più bella ricevuta da Federico Basrotto in questi giorni. Il centrale di difesa della squadra salentina, nonché uno degli artefici della stagione del, ha raccontato a Cronache di spogliatoio la dinamica divertente con cui ha scoperto di essere statoto indal ct Roberto. «Mentre uscivo da un negozio, verso ora di pranzo, sento vibrare il. Guardo ed era un numero che non avevo in rubrica. Mi stavanoamando in tanti per congratularsi per la permanenza in A, poteva essere pure la Tim… mentre fisso lo schermo, laamata finisce», racconta Basrotto. A quel punto il ...