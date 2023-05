Ministro Gb | Ucraina ha diritto a colpire oltre confini | Putin | Colpita la sede degli 007 militari a Kiev

Ilrusso della Difesa Sergei Shoigu afferma che Mosca sta monitorando l'accresciuto invio di armi occidentali all'e ne colpisce i depositi. I paesi occidentali "stanno aumentando la ...30 mag 17:08Gb:ha diritto a colpire oltre confini Ildegli Esteri britannico James Cleverly ha rivendicato oggi 'il legittimo diritto' dell'a 'difendersi' dalla Russia anche '...Ilrusso della Difesa Sergei Shoigu afferma che Mosca sta monitorando l'accresciuto invio di armi occidentali all'e ne colpisce i depositi. I paesi occidentali 'stanno aumentando la ...

Raid di droni su Mosca, colpiti due edifici: "Terrorismo", per la Russia. Attacchi su Kiev, un morto - Scholz: "Incrollabile sostegno all'Ucraina". Zelensky: "Grazie per il pacchetto da 3 miliardi" - Scholz: "Incrollabile sostegno all'Ucraina". Zelensky: "Grazie per il pa RaiNews

Roma, 30 mag. (LaPresse) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo quanto si apprende, ha presentato al Copasir il decreto che prevede un nuovo invio ...