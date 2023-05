(Di martedì 30 maggio 2023) E’ sempre più caldo il calciomercato, pronto ad entrare ufficialmente nel vivo. Unadestinata ad una vera e propria rivoluzione è la Juiventus, reduce da una stagione deludente in campionato e in Europa. Le prime valutazioni sono sul tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza valuta il divorzio e la possibile rescissione del contratto con buonuscita. In arrivo novità interessanti anche sul fronte. Con la valigia in mano calciatori del calibro di Rabiot, Paredes, Di Maria, dubbi sulla permanenza di Chiesa e Vlahovic. Un’altra situazione incerta in attacco è quella che riguarda, calciatore protagonista di una buona prima parte con gol e prestazioni interessanti. Foto di Simone Venezia / AnsaArkadiusz Krystianè un attaccante, classe 1994. E’ una prima punta in grado ...

Lotito giura al tecnico che Igli andrà, ma al ds non lo ha ancora comunicato. E Tare ha ancora ... Il tecnico aveva indicato Rafa Silva a gennaio, orabalza in pole insieme a Simeone , che ha ...... con il Lecce che si è tiratodalla lotta per la salvezza grazie al rigore trasformato da ... Allegri cerca di cambiare le sorti della partita inserendo dalla panchina giocatori freschi, ma, ...I bianconeri gettanole ultimissime speranze di entrare tra le prime quattro e perdono l'ultima ... Vlahovic non recupera dalle noie muscolari e in panchina resta soltantocome alternativa ...

Milik via dalla Juventus: la nuova squadra del polacco è in Serie A CalcioWeb

Un’altra situazione incerta in attacco è quella che riguarda Milik, calciatore protagonista di una buona prima parte con gol e prestazioni interessanti. Foto di Simone Venezia / Ansa Arkadiusz ...Lagu milik Via Vallen bertajuk Sakit Sakit Hatiku tengah ramai dibicarakan publik. Lagu yang mengisahkan tentang patah hati itu tengah melejit naik di publik. Selasa, 30 May 2023 18:45 WIB ...