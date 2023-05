Milano | Santagostino Cap | ' nessun allarme Pfas | acqua rubinetto si può bere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 maggio 2023), 30 mag. (Adnkronos) - "Non c'ènelle acque milanesi, anzi si rischia di mettere in crisi quello che abbiamo sempre detto, cioè che l'delsi può". A dirlo è Yuri, presidente del Gruppo Cap, intervenuto oggi a margine della presentazione del bilancio 2022 ain merito alla ricerca di Greenpeace che ha evidenziato la presenza dinelle acque in Lombardia. "Ci sono approfondimenti da fare sui numeri usciti, forse andavano spiegati meglio, isono al di sotto dei valori che saranno imposti dalla legge dal 2026 e Cap ha avviato un monitoraggio precedente alla legge", sostiene Alessandro Russo, amministratore delegato di Cap. Il Gruppo ha sottolineato che ...