Migliorare le condizioni psico-fisiche del lavoratore | un progetto della Antur diretta da Maria Luisa Conza

(Di martedì 30 maggio 2023) La sostenibilità ambientale è diventata una delle questioni più impellenti del nostro tempo; grazie alla forte industrializzazione e ad un aumento dell’indice demografico mondiale che hanno provocato un impatto dell’uomo sull’ambiente sempre più dannoso, cresce la necessità di mettere in atto strategie atte a preservare le risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici. Nell’ambitosostenibilità ambientale, uno dei temi più delicati è lo spreco alimentare. Secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), ogni anno viene sprecato circa un terzo di tutti gli alimenti prodotti per il consumo umano, pari a circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. Lo spreco alimentare ha conseguenze negative nella società a livello economico ed ambientale provocando la perdita di risorse preziose come acqua, energia e terra ...

Questa cifra puònotevolmente le finanze personali e offrire maggiore tranquillità ... Inoltre, considera sempre ledel mercato e le prospettive di crescita a lungo termine prima ......Sport Economia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle Magazine Smat Privacy Policy Termini e... 2023 Piemonte Iniziative e fondi in arrivo perl'aria in Piemonte entro il 2025, ma il ......Sport Economia e Lavoro Esteri Eventi Lifestyle Magazine Smat Privacy Policy Termini e... 2023 Piemonte Iniziative e fondi in arrivo perl'aria in Piemonte entro il 2025, ma il ...

Migliorare le condizioni psico-fisiche del lavoratore, un progetto ... Il Denaro

Le Tecniche di evoluzione assistita (Tea) possono rappresentare "una nuova frontiera per il settore", motivo per cui "la prima Regione agricola d'Italia non può sottrarsi a questa grande opportunità.La biologa italiana Emanuela Evangelista, che vive in un piccolo villaggio dell'Amazzonia, spiega il progetto Together we plant the future che coinvolge direttamente le popolazioni locali. «Il primo p ...