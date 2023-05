liquido seminale, nuova minaccia per la specie umana. "Un'ulteriore minaccia per l'umanità". Parla chiaro lo studio comparso in ...2050, poi, 'rischiamo di avere più plastica che pesci nei mari' ha detto Inger Andersen ... È a questo punto che leentrano nella catena alimentare umana. Ormai abusiamo della ...... scienziati e accademici, attivisti e rappresentanti delle ong di tutto il mondo sono riuniti... le sigarette elettroniche e lenei cosmetici, mettendo anche in atto controlli più ...

Microplastiche nel liquido seminale, nuova minaccia per la specie umana - Luce Luce

Come ogni anno, il prossimo 5 giugno sarà la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il tema del 2023 scelto dall’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente per il World Environment Day, è: #BeatP ...In un nuovo studio unico nel suo genere, gli scienziati hanno calcolato il numero di microplastiche che cadranno dal cielo durante le piogge.