(Di martedì 30 maggio 2023) Isi qualificano per la Finals: dal 2 giugno sfideranno iNuggets, con1 in programma in Colorado Ivincono 103-84 sul campo deiCeltics in7 delladella Eastern Conference dei playoff Nba, si aggiudicano la serie per 4-3 e si qualificano per la Finals: dal 2 giugno sfideranno iNuggets, con1 in programma in Colorado., rimontata sul 3-3 dopo essere stata avanti 3-0, chiude i conti conin unacontrollata dall’inizio. Glicomandano il largo nel primo quarto (22-16) e sono a +11 all’intervallo (52-41). La rimonta dei Celtics rimane un’intenzione, ...

Miami vince gara 7 a Boston, Heat in finale con Denver Adnkronos

BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Miami Heat-Denver Nuggets. Sarà questa la sfida che assegnerà gli anelli Nba 2023. Il verdetto è arrivato nella notte ...In Nba i numeri non mentono mai: per la 151esima volta su 151 la squadra avanti 3-0 in una serie al meglio delle sette dopo le prime tre partite riesce ad avanzare al turno successivo.