“Mi vogliono fare la pelle” La rivelazione di Cruciani che ha mangiato l’orso

(Di martedì 30 maggio 2023) Allora ragazzi, io non capisco perché qualcuno ancora si stupisce. Sto parlando della carne di orso. Ma davvero c’è gente che si indigna? Si mangiava anche 40 anni fa. Qualcuno mi vuolelae c’è addirittura chi pubblica il mio numero di telefono sui social per dire “guardate che cosa ha fatto questo strozzo”. Ma chi pubblica un numero di telefono è semplicemente un cretino che vuole pubblicità. Vado al sodo, c’è ancora gente che si indigna perché si può mangiare legalmente la carne di orso comprata in Slovenia? L’ho fatto e non me ne pento neppure per un secondo. Lo rii domani mattina. Domani mattina. Qui a Milano, ma in generale in tutta Italia, ci sono posti dove si può mangiare tranquillamente la zebra, il coccodrillo ed altri animali. Adesso siccome abbiamo santificato, non si può mangiare la ...