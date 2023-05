Meteo | le previsioni in Campania per martedì 30 maggio 2023

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,30. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3113m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 9mm di pioggia. ...

Liguria . Palude barica sul Mediterraneo centro occidentale favorisce infiltrazioni fresco - umide che determinano tempo variabile, a tratti instabile con diffusi contrasti pomeridiani su alcune aree ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 30 maggio 2023 Mattino stabile con qualche velatura e locali addensamenti sul versante nord dell'Appennino. ...Il sole comunque non mancherà e il caldo non sarà mai eccessivo"FREQUENTI TEMPORALI NEI PROSSIMI GIORNI " " Prossimi giorni tempo inquieto sull'Italia con formazione di acquazzoni e ...

Prima parte di giornata con nuvole, poi piogge nel pomeriggio con miglioramenti attesi in serata. C’è anche un’allerta gialla in tutta l’isola come si legge nell’avviso 23.149 della protezione civile.Nulla da fare! Non se ne esce da questo interminabile periodo dove più che gli occhiali da sole dobbiamo preoccuparci di tenere sempre un ombrello a ...