Mes | lo sprint per la ratifica parte dalla Camera

(Di martedì 30 maggio 2023) Per essere una svolta, lo è. La proposta di legge didel Mes approderà in Aula allaper la discussione generale il 30 giugno. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Si apre così uno spiraglio per ladel Trattato che disciplina il Meccanismo europeo di stabilità, il veicolo pensato per prestare soldi ai Paesi a forte rischio di stabilità finanziaria. La linea del governo di Giorgia Meloni è sempre stata chiara: sì alla(l’Italia è l’unico Paese a non aver sottoscritto il Trattato, bloccandone di fatto l’entrata in vigore), in cambio di un ripensamento della natura stessa del Mes, più strumento per la crescita che semplice prestatore di ultima istanza, con tutte le conseguenze del caso per il Paese debitore. Per questo l’esecutivo ha sempre tenuto a ribadire un ...