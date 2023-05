(Di martedì 30 maggio 2023) In un documento pubblicato sul sito di Bankitalia alcuni chiarimenti L’eterno dilemma ‘Mes sì, Mes no’ potrebbe arrivare alla sua naturale conclusione, con l’approvazione in Parlamento della proposta di legge sulladel Meccanismo europeo di stabilità. La calendarizzazione della discussione generale alla Camera per il 30 giugno è il primo passo concreto e il segnale che qualsi stia effettivamente muovendo. Laè un passaggio indispensabile per preservare le relazioni con la Commissione Ue e con gli altri partner europei, visto che l’Italia è l’unico stato membro che manca e che senza laitaliana lo strumento non puòre nella sua versione aggiornata. Le pressioni che arrivano costantemente da Bruxelles riguardano proprio il passaggio formale e nulla hanno a che ...

cambia ilcon la riforma La riforma non prevede né annuncia un meccanismo automatico di ristrutturazione dei debiti sovrani.nel Trattato già oggi in vigore, non c'è scambio tra ...Ilha ricordato anche il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, è uno dei dossier su cui sono puntati i fari di Bruxelles. Anche per verificare le buone intenzioni dell'Italia. ...'In Italia ilnon so perché è vissutola Spectre (l'organizzazione criminale dei film di James Bond, ndr) . Ma così non è. Io li conosco e posso dire che è un organismo intergovernativo che ...

Mes, come funziona e cosa cambia la ratifica dell'Italia Adnkronos

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito che a proposta di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità sarà in Aula alla Camera il 30 giugno per la discussione generale ...(Adnkronos) - L'eterno dilemma 'Mes sì, Mes no' potrebbe arrivare alla sua naturale conclusione, con l'approvazione in Parlamento della proposta di legge sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabi ...