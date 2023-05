Mendilibar | «I complimenti di Mourinho? La storia non vince le finali e nemmeno i complimenti»

(Di martedì 30 maggio 2023) L’allenatore del Siviglia, José Luis, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Europa League contro la Roma di José. «Quando sono arrivato, il club aveva superato due qualificazioni all’Europa League. Lac’è e non mente. Il club in questa competizione è stata la squadra migliore. I titoli ci sono. Quando arrivi, anche quando la squadra va male, la gente non si accontenta di salvare la categoria ma te lo dicono: c’è l’Europa, c’è Budapest. Gareggeremo contro un rivale difficile, tanto. Con le nostre armi sono convinto che possiamore».ha aggiunto: «È solo una partita. Lao l’esperienza è molto buona, ma è una partita di calcio. Non so cosa pesa di più. È la mia prima finale. I miei giocatori no e...

Mendilibar: «I complimenti di Mourinho La storia non vince le finali ... IlNapolista

Le parole del tecnico spagnolo: "Prima della partita farò i complimenti al portoghese per quanto fatto con i giallorossi. Poi qualcuno dovrà perdere e noi speriamo di vincere la coppa" ...I Rojiblancos si preparano per Budapest Calendario intensissimo per il Siviglia, che a tre giorni dalla qualificazione a spese della Juventus per la finalissima di Europa League, dove se la vedrà con ...