Men Go Music Fest 2023 | line up completa | Salmo | Baustelle | Lovegang126

...Livefrom 7pm LE VELE ALASSIO presents WEEKEND NIGHTSBY Friday 2nd June 2023 DJ Fede Giorgio V. Saturday 3rd June 2023 Stefano Pain Giorgio V. DETAILS - Dress Code: Elegant - Girls /...... Porto Antico Venerdì 7 luglio 2023 - Arezzo @/GOFest, Parco Il Prato Sabato 8 luglio 2023 - Pistoia @ Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo Lunedì 10 luglio 2023 - Roma @ Roma Summer Fest, ...Riccioni ha curato personalmente le campagne pubblicitarie di dirette tra gli altri da e Gucci forcon James Franco ('progetto stupendo'), ha vinto gli MTVAwards nel 2022 per il video ...

MEN/GO MUSIC FEST: FINALMENTE LA LINE UP COMPLETA DEL ... Più o Meno POP

The new service is part of a renaissance of sleeper trains on the Continent and offers an easy connection with Eurostar services from the UK ...The Indianapolis music community is mourning the loss of free-spirited bassist Todd Vendely, who helped raise money to assist homeless people.