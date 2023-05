Memo Remigi rivela | “Barbara D’Urso aveva 19 anni | fu scandaloso | la lasciai e tornai da mia moglie”

(Di martedì 30 maggio 2023)si è sposato nel 1966 con Lucia Russo, hanno divorziato nel 1983 e risposati nel 2007. “L’ho conosciuta, amata, tradita e riconquistata. A un certo punto mi sono reso conto che le altre non contavano: ho capito che la madre di mio figlio, la compagna della mia vita, quella che mi ha indicato cosa fare da grande quando non lo sapevo era quella giusta”. Vari tradimenti tra cui Shirley Bassey e Catherine Spaak. Poi l’incontro trachesolo 19: “All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia” Allo la relazione fece abbastanza scandalo e finì su numerose copertine, a ...

Scopriamo la storia di Stefano, figlio del celebre cantantee della moglie Lucia Russo, scomparsa nel 2021 dopo una malattia. Stefanoè nato dall'unione tra il cantantee Lucia Russo, e anche lui ha costruito una carriera nel ...Leader e mascotte dei sei vip,, che dall'alto dei suoi 84 anni di energia pura saprà imprimere una spinta a tutti quanti. Anche se il ballo, in effetti, non è proprio il suo punto di ...Sono passati mesi ormai da quandoper aver molestato in diretta Jessica Morlacchi non è più un affetto stabile di Oggi è un altro giorno. Il suo gesto non è passato inosservato agli occhi delle telecamere e, dopo essere ...

Stefano, chi è il figlio di Memo Remigi: vita privata, carriera, moglie, figli True News

Nudi per la vita: le anticipazioni della prima puntata, il 30 maggio 2023 in onda su Rai 2 con Mara Maionchi. Tutte le informazioni ...Sei star maschili per Mara Maionchi e il Prof. Bernardo Rocco. Con Memo Remigi e Gabriele Cirilli se ne vedranno delle belle.