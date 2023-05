(Di martedì 30 maggio 2023) Voto nel ’24, ma il «vento» di Spagna brucia i tempi Ecr per l’alleanza. Convergenze «green» con Renew

Salgono le proteste Dal centro, Azioneil dito contro la scelta errata di contrapporre al "... il suo radicamento, la sua forza", commenta in un video la presidente del Consiglio, Giorgia, ......dalla fiducia nella coalizione guidata da, la confusione nelle alleanze difficili tra Pd e 5S e lo sbandamento all'interno dei partiti di Conte di Schlein che ammette la sconfitta e...Parriniil dito sulla sconfitta 'in tutti e tre i capoluoghi nonostante le crepe pre - ... Da Salvini apassando per Gasparri, fioriscono dichiarazioni stellari 'sull'unità granitica della ...

Meloni punta sulle europee: il Ppe e l'intesa con Macron ilGiornale.it

Dopo il voto in Grecia dello scorso 21 maggio (al netto di un proporzionale puro che impone di tornare alle urne, il partito di centrodestra Nea Dimokratia ha scavallato il 40%), arriva la Spagna a sa ...La lezione di Meloni alla neosegretaria dem. Gli elettori hanno testa, cuore e preoccupazioni altrove. Non votano Pd e nemmeno i suoi alleati ...