Meloni festeggia | Non esistono più roccaforti Schlein già in affanno | Sconfitta netta

(Di martedì 30 maggio 2023) Centrodestra che brinda, centrosinistra che raccoglie i cocci. La tornata elettorale per le Comunali ha dato un'indicazione chiara confermando il momento d'oro dei partiti della coalizione di governo. Resta una costante la disaffezione degli elettori, con l'affluenza ancora in calo. La...

Ma il centrodestraanche per altri risultati. Per i numeri più che abbondanti che hanno ...un trend a favore dei liberal - conservatori che passa dalle recenti vittorie di Giorgiaalle ......serata il presidente Emiliano dà addirittura 'i numeri'! Non mi unirò al coro di chi '' ...con popolazione superiore ai 15mila abitanti convinti come siamo che nel simbolo di Giorgia......serata il presidente Emiliano dà addirittura 'i numeri'! "Non mi unir al coro di chi '' ...con popolazione superiore ai 15mila abitanti convinti come siamo che nel simbolo di Giorgia...

Chi ha vinto tra Meloni e Schlein: chi festeggia dopo i risultati del ... Money.it

L'affluenza è in calo, poco al di sotto del 50%. Meloni: "Vittoria storica ad Ancona, non esistono più le roccaforti" ...I risultati delle elezioni comunali, dopo i ballottaggi del 28 e 29 maggio, vedono una chiara vincitrice nella prima sfida elettorale tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein: cosa dicono i dati.