Meloni ai sindacati | “Lavoreremo sulle pensioni future per evitare una bomba sociale | amplieremo lo scaglione Irpef più basso” Landini | “La mobilitazione prosegue”

Giorgiaha incontrato i(Cgil, Cisl, Uil, Ugl, e Confsal) a Palazzo Chigi e ha annunciato di aver intenzione di ampliare "sensibilmente" il primo scaglione dell'Irpef, ovvero quello più basso,......Landini al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giorgiae ... "Bisogna sciogliere il nodo se con ivuole o non vuole fare degli accordi perché per fare ...Parlando delle riforme,ha chiesto aila loro opinione 'anche su quella costituzionale'. 'Le parti sociali devono certamente essere coinvolte nel dialogo su una materia che interessa ...

Meloni ai sindacati: "Basta pregiudizi". Dalle riforme all'Irpef i piani del governo

«La volontà del governo c’è ed è visibile» e «mi piacerebbe avere un coinvolgimento che non fosse di pregiudizio, nell’interesse non del singolo ma della nazione», ha detto oggi pomeriggio il presiden ...Tende la mano ai sindacati con offerte concrete, Giorgia Meloni: meno tasse soprattutto per chi guadagna poco; lavoro stabile, soprattutto per le donne; riforma delle pensioni, soprattutto per i ...