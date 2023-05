Meloni ai sindacati | la promessa di nuovi tagli all’Irpef per chi guadagna meno Landini | «Avanti con lo sciopero»

(Di martedì 30 maggio 2023) Giorgiaha incontrato i(Cgil, Cisl, Uil, Ugl, e Confsal) a Palazzo Chigi e ha annunciato di aver intenzione di ampliare «sensibilmente» il primo scaglione dell’Irpef, ovvero quello più basso, con l’obiettivo di coinvolgervi più lavoratori. Lo scorso anno il 41% dei contribuenti italiani ha dichiarato redditi entro i 15mila euro lordi l’anno e il 13,5% tra i 15mila e il 20mila. Pertanto sarebbe questa la fascia a cui andrebbero i benefici. Nel dialogo con le parti sociali il Governo ha fatto sapere che vuole garantire la progressività del nuovo sistema fiscale con nuove deduzioni per i lavoratori. I temi sul tavolo sono molti: dal Pnrr alla sanità, passando per i fringe benefit, l’inflazione e le pensioni. «Le mobilitazioni di maggio hanno prodotto questa convocazione del governo e questa disponibilità, che prima non c’era, a fissare ...

Milano, 30 mag. – Le risorse non sono sufficienti per tutte gli interventi necessari, quindi bisogna scegliere le priorità. E Giorgia Meloni ai sindacati… Leggi ...Continuare con il taglio del cuneo fiscale, ampliare il primo scaglione Irpef abbassando le tasse, rivedere il sistema pensionistico per assicurarne un futuro e rilanciare il Pnrr per non perdere ...