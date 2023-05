Meloni a sindacati | risorse scarse | scegliamo insieme priorità

Le risorse non sono sufficienti per tutte gli interventi necessari, quindi bisogna scegliere le priorità. E Giorgiaaidice: "Vogliamo provare a fare insieme queste scelte". A quanto si apprende, la presidente del Consiglio avrebbe chiuso così l'incontro con ia palazzo Chigi, primo di ...... quando vengono pagate Il calendario completo Incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgiaed i ministri con i. L'incontro è stato convocato dal governo per ' impostare il lavoro ...L'ira deidegli inquilini Ma la bozza del ddl genera scontento tra idegli inquilini. "Sembra risolversi in un compitino commissionato da proprietari di alloggi e associazioni ...

Meloni ai sindacati: «Amplieremo lo scaglione più basso dell'Irpef. Al lavoro sulle pensioni, evitare una bomba sociale» ilmessaggero.it

«Siamo fortemente impegnati sul fronte della sanità, ci diamo l'obiettivo di una riforma complessiva che abbia come priorit la riorganizzazione dei servizi, il miglioramento dell'accesso alle cure, ..."Immaginiamo di inserire anche per i lavoratori dipendenti una serie di deduzioni, tra le quali quella sui trasporti" ...