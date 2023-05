Meloni a sindacati | mappare spesa pensioni | ampliare scaglione più basso dell’Irpef

Sbarra: con il governo l'inizio di un nuovo cammino. Landini: ancora nessuna risposta, avanti mobilitazione. La presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso del tavolo con iha annunciato l'istituzione a Palazzo Chigi di un osservatorio sul potere d'acquisto "Voglio istituire a Palazzo Chigi un osservatorio governativo sul tema ...Milano, 30 mag. Le risorse non sono sufficienti per tutte gli interventi necessari, quindi bisogna scegliere le priorita'. E Giorgiaaidice: Vogliamo provare a fare insieme queste scelte. A quanto si apprende, la presidente del Consiglio avrebbe chiuso cosi' lincontro con ia palazzo Chigi, primo di una ...Meglio di così per la premier non poteva andare. La prova di forza del governo, che si presenta in massa nella Sala Verde di Palazzo Chigi e annuncia i prossimi tavoli tematici sulle singole riforme ...

Continuare con il taglio del cuneo fiscale, ampliare il primo scaglione Irpef abbassando le tasse, rivedere il sistema pensionistico per assicurarne un futuro e rilanciare il Pnrr per non perdere ...Cosa è stato detto, le novità e ultime notizie sulle pension nell'incontro di oggi martedì 30 Maggio che si è da poco concluso ...