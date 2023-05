Maurizio Leo | “Le rendite catastali non si toccano I nostri valori sono i più aggiornati in Europa”

(Di martedì 30 maggio 2023) Tagliare le tasse è fondamentale, assicura il viceministro all’Economia con delega alle finanzeLeo. Difende la flat tax dalle critiche e assicura che non c’è il rischio che venga tagliato il welfare. Il primo step, «risorse permettendo», è previsto il prossimo anno con la riduzione delle aliquote Irpef e la conferma del taglio del cuneo fiscale. “Puntiamo sulla flat tax che in prospettiva, se ci saranno le condizioni, porterà all’aliquota unica: con l’obiettivo di semplificare, ridurre il prelievo e assicurare equità orizzontale al sistema”. E’ l’analisi del viceministro dell’Economia,Leo, intervistato dalla Stampa. Flat tax, catasto, riforma fiscale, critiche. Un’analisi a tutto campo. Leo: “Lenon si” Leo affronta poi il tema del catasto. Le ...

... 15 voti per Nello Pergolizzi, 14 perCroce, 2 per Antonella Russo, 1 scheda bianca. Nello ... con un Consiglio Comunale diverso (a seguito delle dimissioni di De Luca e De, e delle ...Il vice ministro dell'Economia,, noto fiscalista lombardo, è il vero padre del Ddldd, che difende parlando a Enrico Marro del Corriere. Per lui la Ue chiede la riforma fiscale "e il ...Sui 600 m EM/F10 terza piazza perBasteris e Caterina Carignano, buone prove di Caterina Di ... Sui 12km del percorso, suddiviso in 2 frazioni (7+5km) molto bene ancheMorello ed Enrico ...

Maurizio Leo: “Sulla flat tax andiamo avanti, le rendite catastali non si toccano” La Stampa

Tagliare le tasse è fondamentale, assicura a La Stampa il viceministro all'Economia con delega alle finanze Maurizio Leo, che difende la flat tax dalle critiche e assicura che non c'è il rischio che v ...Il viceministro dell'Economia, esponente di Fratelli d'Italia, commenta le critiche al programma fiscale del governo e le recenti raccomandazioni ...