Mattia PD | Regione Lazio voti contro accorpamenti istituti

(Di martedì 30 maggio 2023) – “In queste ore la Conferenza unificata Stato-Regioni dovrà esprimersi sull’accorpamento degliscolastici, previsto dal Governo nell’ultima legge di bilancio, su cui finora non è riuscita a raggiungere l’intesa per la contrarietà di sei Regioni: Toscana, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo e Sardegna. “Se l’accordo non sarà raggiunto entro domani, 31 maggio, lo Stato eserciterà il potere sostitutivo di determinare la distribuzione tra le Regioni dell’organico e decidere così in maniera unilaterale. Per questo ho presentato una mozione che impegna la Giunta Rocca a esprimere il proprio voto contrario nella Conferenza Stato-Regioni e a porre ogni iniziativa utile nelle sedi appropriate, inclusa l’eventuale impugnazione della legge statale di fronte alla Corte Costituzionale, al fine di scongiurare l’accorpamento discolastici ...