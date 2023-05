Matteo Diamante si espone sul progetto con Edoardo Donnamaria ecco cosa ha rivelato 

Siamo sul 2 a 1 per il Boves, sul monte di lancio sale il rilievo Ariaudo, il suo compito è quello di tenere a bada le mazze avversarie e lo fa egregiamente. Il quinto inning passa in sordina; ......i maestri cinesi e i nostri italiani con " tra gli altri - i giovanissimi Chiara Pellacani e... Tante le punte di: nella velocità Marcell Jacobs e la staffetta 4 100 maschile, Gianmarco ......i maestri cinesi e i nostri italiani con " tra gli altri - i giovanissimi Chiara Pellacani e... Tante le punte di: nella velocità Marcell Jacobs e la staffetta 4 100 maschile, Gianmarco ...

Matteo Diamante si espone sul progetto con Edoardo Donnamaria ... 361 Magazine

Ad Isola Vicentina si chiuderà il primo girone del tricolore auto storiche e per il pilota di Adria, nell'unica tappa veneta, sarà ghiotta l'occasione per chiudere in bellezza. Adria (RO), 29 Maggio 2 ...Scivolone per la vincitrice del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon, che è stata accusata di essere ridicola dal popolo della Rete.