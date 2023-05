Mattarella visita la Romagna e assicura | non siete soli

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 30 maggio 2023) "Non ho parole, posso soltanto dire 'grazie'. Grazie per quello che avete fatto, per quello che state facendo e per quello che farete nelle prossime settimane". Sono decine e decine le mani che il presidente della Repubblica Sergioha stretto nella giornata dedicata allaferita dall'alluvione di due settimane fa. Un incontro dietro l'altro, con gli agricoltori, con gli studenti, con i cittadini che a ogni tappa, da Modigliana a Forlì, da Cesena a Ravenna, lo hanno applaudito e gli hanno intonato l'inno per eccellenza da queste parti, quel "mia" che in queste ore risuona come un mantra.Tante lacrime di gioia per ladel presidente della Repubblica che ha ricambiato con grande affetto. Consapevole, però, che dietro a questa "pausa" dai lavori sulle strade, negli appartamenti, nelle scuole ...