Mattarella sorvola in elicottero le zone colpite dall' alluvione

Emilia-Romagna, Mattarella sorvola le zone dell’alluvione insieme a Bonaccini: il video Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) Emilia Romagna, 30 maggio 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sorvola in elicottero le zone alluvionate in ...Sergio Mattarella, oggi in Emilia Romagna. Il Presidente della Repubblica ha sorvolato in elicottero le aree colpite dalle frane tra Forlì e Modigliana insieme al presidente della regione, Stefano Bon ...