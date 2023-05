Mattarella riceve omaggio da Coldiretti a Ravenna | Vostri prodotti irrinunciabili per l' Italia

Rogli si gode il meritato trionfo nella passerella conclusiva di Roma ai Fori imperiali eil Trofeo senza Fine direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica. Mentre Mark ...... 'Importante dare l'opportunità di far crescere il talento' VIDEO - Il presidenteall'Unibo per il Sigillo d'Ateneo al presidente del Portogallo Il presidentea Bologna...News correlateda Papa Francesco il premio Paolo VI Il presidente della Repubblica in Vaticano: non posso nascondere la commozione" per aver ricevuto il premio dalle mani del... ...

Mattarella riceve il premio Paolo VI e destina la somma alle case colpite dall’alluvione in Romagna… Il Fatto Quotidiano

Tornerete come prima, i vostri prodotti sono irrinunciabili". Lo ha detto Sergio Mattarella a un rappresentante della Coldiretti che gli ha donato alcuni prodotti delle campagne del Ravennate colpite ...(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Io sarò accanto al governo per sostenere senza pause e senza incertezze il sostegno per una ripresa piena. Le istituzioni nazionali hanno questo obiettivo. Dovete avere la cer ...