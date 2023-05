Mattarella nella Romagna colpita dall’alluvione | incontri con agricoltori e volontari a Ravenna e Cesena

Il Presidente, dopo aver lodato la qualità della frutta e dell'olio di Romagna ha ... privato e cooperativo,trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente ...Bisogna fare in modo - ha aggiunto- che non vi siano, non dico tentazioni, ma sentimenti di resa, di abbandono; al contrario occorre, come sempre e' statostoria di questa Regione, ...... quattro morti PREPARAVA UN ATTACCO Fotogallery - Arrestato jihadistaBergamasca Già ... ha affermato. 'Parliamo di un territorio importantissimo per l'Italia. C'è l'esigenza che si ...

Mattarella nelle zone alluvionate. «Ho visto tante ferite, serve coraggio e decisione» Il Sole 24 ORE

Si accelera per istituire la Commissione d’inchiesta sulla pandemia, per trasformare l’utero in affitto in reato universale e avviare le riforme ...Giornata, questo martedì 30 maggio 2023, dedicata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla visita dei comuni della Romagna colpiti dall’alluvione. Dopo un giro di ...