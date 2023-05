Mattarella | l’abbraccio alla Romagna E Musumeci innesca la polemica

(Di martedì 30 maggio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, si è recato nell’Emiliaalluvionata. A Cesena ha incontrato i volontari, chescuola Don Milani hanno allestito un centro di raccolta di beni di prima necessità per le vittime dell’alluvione. Ad accogliere il presidente sono stati il sindaco Enzo Lattuca e il presidente della Regione Stefano Bonaccini.si è fermato per salutare i bambini nel cortile della scuola, dove è stato esposto uno striscione con la scritta I care (mi sta a cuore). Si tratta del motto di impegno civico caro al priore di Barbiana al quale la scuola è dedicata. Il Presidente della Repubblica, Sergioa Cesena. Foto Ansa/Quirinale Francesco Ammendola“Non ho parole per ringraziarvi” ha detto Sergiorivolto ai volontari che ...

diall'Emilia - RomagnaIl Presidente della Repubblica, Sergio, è da questa mattina nelle zone della Emilia - Romagna colpite dall'alluvione, dove è ... con'aiuto dello Stato, del Governo. So che ce la farete, ...da Forlì ha voluto lanciare un messaggio di speranza e fiducia per il futuro in vista della fase di ricostruzione: " Tutta'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che ...