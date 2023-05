Mattarella in Romagna | Non sarete soli | sarò al vostro fianco

Leggi su agi

(Di martedì 30 maggio 2023) AGI - Ci vogliono tre anni per rifare un vigneto, e cinque per un frutteto di peschi”. Gli agricoltori contano i danni e valutano in mesi e anni di lavoro l'effetto dell'alluvione che ha colpito la. Qui Sergioè venuto a portare ladarietà sua e di tutta l'Italia, delle istituzioni locali e nazionali a una popolazione che si è già rimboccata le maniche, aiutata dai volontari giunti da tutto il paese, ma che chiede comunque di non essere dimenticata. "Un paesaggio di ferite" “Non, le istituzioni nazionali vi saranno accanto, il governo è intervenuto subito e ioal” ha promesso il capo dello Stato durante tutte le molte tappe della sua visita. Prima in elicottero su Modigliana, ancora isolata: “è un ...