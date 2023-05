Mattarella in Emilia - Romagna | Territorio importante | serve una ripartenza immediata

Romagna, 30 maggio 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio, sorvola in elicottero le zone alluvionate inRomagna. Con lui il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Ecco le immagini. / QuirinaleCesena, 30 maggio 2023 'Romagna mia" cantata a squarciagola dai ragazzi della scuola don Milani e dai volontari che stanno aiutando le popolazioni colpite dall'alluvione, ha accolto Sergiodurante la sua visita a Cesena, per il sopralluogo delle zone alluvionate. QuirinaleinRomagna, che cosa c'è dietro le parole del ministro Musumeci Leggi anche/inRomagna, 'governo non invitato'. Il Colle perde l'aplomb Sergiovisita le ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Alluvione Emilia-Romagna, Mattarella in visita: “Ricostruzione veloce, non siete soli” ...Il Presidente della Repubblica ha incontrato il Governatore Bonaccini in quello che sembra a tutti gli effetti un endorsement per il ruolo di commissario ...