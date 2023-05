Mattarella a Lugo di Romagna ringrazia tutti i cittadini eroi

(Di martedì 30 maggio 2023) Un novantenne che ha acconsentito a far abbattere la sua casa per far abbassare il livello delle acque. Tanti giovani e tanti volontari, tutte figureche nei giorni dell'alluvione e delle ...

LA DIRETTAa Cesena, volontari gli donano il gilet con la scritta 'tin bota'ha poi raggiuntodi Romagna , un altro centro che due settimane fa ha subito un ...Sergioè stato accolto da un bagno di folla adi Romagno dove si è fermato come tappa nella sua visita ai luoghi colpiti dal maltempo in Emilia Romagna. Il Teatro Rossini di, ...poi continuerà il suo giro recandosi a Cesena, Ravenna e. Ultimo appuntamento della giornata alle 17 a Faenza, dove incontrerà i sindaci e attraverso di loro abbraccerà idealmente le ...

Mattarella a Lugo incontra 90enne che ha fatto abbattere la sua casa per abbassare livello acque ilGiornale.it

Lugo di Romagna, 30 mag. (askanews) - Un novantenne che ha acconsentito a far abbattere la sua casa per far abbassare il livello delle acque. Tanti giovani e tanti volontari, tutte figure eroiche nei ...(Agenzia Vista) Ravenna, 30 maggio 2023 "Naturalmente vi è un pensiero alle vittime. Un pensiero di solidarietà a chi ha in questo momento il pensiero unico dell'abitazione devastata, ai ricordi di u ...