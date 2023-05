Maternità surrogata | pdl reato universale il 19 giugno in Aula Camera

Un appello aperto e firmato al momento da oltre 500 tra intellettuali, politici, femministe per dire no alla: è quello che rivolge la Rete No Gpa (Gestazione per altri) attiva dal ...... - La sindaca che continua a riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali: "Basta battaglie sulla pelle dei bambini" -, quanti la cercano Sempre più persone, non solo vip - ...... trasmissione sul Nove e condotta da Peter Gomez , Arisa si era detta favorevole ai matrimoni gay, alle famiglie omogenitoriali, ma non alla. A far discutere, tuttavia, sono state ...

L'appello. 500 firme a sinistra per dire no alla maternità surrogata Avvenire