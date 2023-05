(Di martedì 30 maggio 2023), in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver "la". Adesso la"e' di Radrizzani". Lascia dunque lal'imprenditore romano che ...

In serata è arrivata finalmente la fumata bianca per il passaggio di proprietà del club blucerchiato: a confermarlo sarebbe stato proprioin un'intervista telefonica a Telenord: " ...Le parole di, ex presidente della Sampdoria, sulla cessione del club blucerchiato. I dettagliha annunciato la vendita della Sampdoria a Telenord. ...Dopo una giornata interminabile, si è aperto uno spiraglio trae Andrea Radrizzani.

Massimo Ferrero: «Ho venduto la Sampdoria a Radrizzani» Corriere della Sera

Sospiro di sollievo per i tifosi della Sampdoria. Infatti, secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, Massimo Ferrero ha accettato le condizioni offerte dal duo formato ...Ore calde, caldissime in casa Sampdoria: tifosi col fiato sospeso per conoscere il futuro del club blucerchiato dopo la retrocessione ...