(Di martedì 30 maggio 2023) ... quasi 2 milioni di spettatori e 8° scudetto del tifo consecutivo PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/...

A Istanbul.... con un Galliani in versione tifoso in più. Giuseppeche il collega e amico a.d. del Monza sarà all'Ataturk e tiferà per il club nerazzurro: "Con Galliani - ha detto il dirigente dell'Inter - mi lega un rapporto di stima e il fatto che ...Nell'evenienza, l'amministratore delegato Giuseppeha appuntato il nome di Guglielmo ... Vita, casa e bottega: sono davverocosì', ha concluso il portiere. Per l'Inter ci sarà da sudare ...All'arrivoper il risultato Riccardo Pisacane ha dichiarato: - " Per me rimarrà una gara ... Non ha avuto fortuna il velocissimo Pistard Francescofuori gara con Paologià dopo la ...

Marotta: "Felice che Galliani tifi per l'Inter e venga a Istanbul. Tante volte ho tifato per lui" La Gazzetta dello Sport

StampaOggi, sabato 27 maggio, in occasione di Salernitana-Udinese, si terrà sarà una sorta di prova generale per la riapertura totale della Curva Nord dello stadio Arechi ai tifosi della Salernitana, ...Alessandro Bastoni interviene in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter. Le sue parole: Come arrivate al City "Siamo contenti ...