Napoli scudetto, Raffaella Fico -e non solo... Lo scudetto del Napoli ha regalato momenti molto caldi per tifosi e non. Non solo grazie al bagno di Raffaella Fico con un costumino succinto o alla bellezza esplosiva di ...Bono Vox e la frase 'I'm only allergic to Juventus'si spoglia (slip blu!): la festa Napoli continua ! Il ristorante Mimì alla Ferroviaha postato la foto con il cantante degli U2, Bono ..., slip e reggiseno per il Napoli scudetto Chi ha già mantenuto il suo fioretto per il Napoli tricolore è invece. La bellissima opinionista tv (su Top Calcio 24 e ...

Marika Fruscio sulla poltroncina, il vestitino è troppo corto: accavalla le gambe e.. FOTO proibita Sport News.eu

Marika Fruscio senza freni su Instagram: la conduttrice, ancora una volta, ha pubblicato uno scatto esagerato sul suo profilo.Tuttavia, in attesa di nuovi scatti incredibili di Marika Fruscio, i tifosi del Napoli di Aurelio De Laurentiis sperano che si faccia chiarezza sul futuro della loro squadra del cuore Tra i tanti sost ...