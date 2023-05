Maria De Filippi | prima estate senza Maurizio Costanzo | dove passerà le vacanze?

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 30 maggio 2023) Ora che Uomini e Donne e Amici, sono in pausa fino a settembre 2023,Depuò finalmente andare in vacanza (salvo qualche sopralluogo in Sardegna per Temptation Island). Si tratterà tuttavia dimolto amare, dal momento che questa è lache la conduttrice di punta di Canale 5 trascorreràil suo L'articolo proviene da KontroKultura.