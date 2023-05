Mare Fuori 4 | le prime foto dal set e le parole di Massimiliano Caiazzo

... meta di famiglie e surfisti, dalla sabbia color ocra che si fonde con le sfumature del, che ... In piena città si può usufruire del Lido di San Giovann i, mentre, pocodal centro abitato, si ...... secondo cui: il 33% dei turisti italiani ha scelto per il 2023 di viaggiare al didell'alta ... specie nel periodo estivo, ricade su esperienze in: ad esempio, la nostra barca a vela ...Maria Esposito e Antonio Orefice disi sono lasciati E' questo uno degli ultimi gossip sulla coppia (a quanto pare ex) di attori dinoti per i loro ruoli di Rosa Ricci e Totò nella serie di successo. Alle voci ...

La riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono iniziate da pochi giorni e rischiano di subire rallentamenti. L’entusiasmo eccessivo dei fan sta compromettendo le tempistiche dei girati alla ...Le riprese di Mare Fuori 4 sono a rischio per volpa dei fan sul set Il regista Ivan Silvestrini chiarisce la situazione Il regista di Mare Fuori 4 sulle riprese e la presenza dei fan sul set Appena ...