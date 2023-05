Manfredi | “La cittadinanza onoraria a Spalletti è stata una votazione unanime” | poi il retroscena su bus scoperto e stadio

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 30 maggio 2023) Bella notizia per il Napoli: in giornata, il Comune ha deciso di conferire lae tutta la squadra per meriti sportivi. La vittoria dello scudetto, a trentatré anni di distanza dall’ultima volta, è stato un traguardo unico che il Comune di Napoli ha voluto premiare in questo modo. Festeggiamenti NapoliA confermare la scelta del Comune ci ha pensato il Sindaco di Napoli, Gaetano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Launaha dato tanto alla città, è anche normale sia avvenuta questa scelta. Sarà una grande festa, sicuramente la tv sarà un ...