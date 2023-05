Maltempo | Bonelli Avs | ' Il dl per l' Emilia Romagna non è ancora pubblicato | cosa fa il governo?'

Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in una ... in questo caso su una vicenda urgente come quella dell'emergenzain Emilia Romagna. '...Angelo, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ha parlato in diretta a Rai 3 dell'emergenzain Emilia Romagna e del decreto che il governo ha preparato. 'La domanda che rivolgo al ...Il presidente della Repubblica, Mattarella, visiterà martedì le zone colpite dal. 'Tanti ... Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistragiudica 'gravissimo l'affondo del ministro Fitto ...

Tragedia sul lago Maggiore - Storie Italiane 29/05/2023 youtube.com

Maltempo, Bonelli (Avs): "Una cosa che non dobbiamo fare è ricostruire e riprogettare come era prima. Quello che è accaduto impone una riprogettazione che ricostruisca quello che era l`antico ecosiste ...Le ultime notizie sulla situazione in Emilia-Romagna e nelle Marche duramente colpite dal maltempo, la situazione politica dopo le elezioni comunali, un’intervista alla giornalista Francesca Fagnani: ...